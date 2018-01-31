Шесть туш косуль были изъяты у браконьера в ЕАО

Шесть полимерных мешков с мясом косуль были изъяты у жителя поселка Смидович, который подозревается в незаконной охоте, сообщает пресс-служба Управления МВД по Еврейской автономной области.

Сообщение в дежурную часть ОМВД России по Смидовичскому району ЕАО о том, что в 4 км от поселка остановлен снегоход, которым управлял местный житель 1981 года рождения, поступило от охотинспектора, сообщает ИА EAOMedia.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в санях снегохода шесть разделанных туш косуль. Правоохранители проверили документы у задержанного и установили, что он является владельцем оружия и имеет охотничий билет, однако лицензии на охоту у него не было.

Вместе с мясом косуль у мужчины были изъяты нож, ружье «МР-27М» 12 калибра, а также снегоход с санями. Ранее задержанный уже был судим и несколько раз привлекался к административной ответственности. На данный момент устанавливается ущерб, который причинил мужчина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.