Услуги охоты на байкальскую нерпу запрещено размещать в интернете

Услуги по организации незаконной охоты на байкальскую нерпу запретила размещать на интернет-сайтах Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Иркутской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры установили, что на некоторых интернет-сайтах туристических агентств была размещена информация о предоставлении услуги по охоте на байкальскую нерпу с огнестрельным оружием. Кроме того, предлагалось приготовить экзотические деликатесы и чучела, сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате принятых мер была предотвращена незаконная добыча байкальского эндемика. Информация исчезла с сайтов туристических агентств. Как отметили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, добыча нерпы разрешена коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также их общинам в установленный законом срок и с применением традиционного рыболовства. Использовать огнестрельное оружие запрещено.