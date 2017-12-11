Браконьеры истребляют косуль в Новосибирской области

Браконьеры истребляют косуль на территории Новосибирский области. За прошедшие выходные еще двое местных жителей были задержаны за незаконную охоту, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Следы браконьерской вылазки на территории государственного заказника «Майское утро» в Купинском районе обнаружил совместный патруль полиции и охотоведов. Личность подозреваемого удалось установить благодаря поисковым мероприятиям местного участкового уполномоченного полицейского, который выяснил, что житель села Лукошино 34 лет увидел раненую косулю и убил ее, сообщает vn.ru.

Еще одного нарушителя удалось задержать в Здвинском районе благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции. Они остановили автомобиль для проверки и обнаружили внутри фрагменты двух сибирских косуль. Автомобиль принадлежал жительнице села Чулым, а вот подозреваемым оказался 35-летний муж автолюбительницы. У него были изъяты три охотничьих ружья. Всего по факту незаконной охоты с начала 2017 года было возбуждено 170 уголовных дел.