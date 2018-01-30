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Охотник застрелил товарища вместо лося в Югре

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Мужчина случайно застрелил своего товарища во время охоты, промахнувшись при попытке выстрелить в лося, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО – Югре.

По информации следственного комитета, инцидент произошел в конце декабря 2017 года. Четверо мужчин оправились на охоту на лося. Рассредоточившись в лесном массиве, они заметили животное. Один из охотников выстрелил в него, но попал в своего друга, который находился рядом, сообщает megatyumen.ru.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящий момент следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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