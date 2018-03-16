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МИД РФ обратился в ОБСЕ из-за запрета россиянам голосовать на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России обратилось в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой оказать содействие в мониторинге выборов президента РФ на территории Украины. Об этом сообщает член Центризбиркома Василий Лихачев.

По его словам, ведомство получило твердые заверения, что такой процесс будет осуществляться представителями ОБСЕ на Украине.

Из-за препятствий для голосования граждан России на Украине у Москвы могут появиться все основания для обращения в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, считает член ЦИК.

«Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН, а также направить ноту протеста в ЕС и странам — гарантам Минских соглашений», прокомментировал ситуацию и первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Также сенатор назвал намерения киевских властей закрыть гражданам России доступ на территорию дипучреждений РФ на Украине в день президентских выборов незаконным и грубым нарушением прав человека, сообщает «Интерфакс».

На данный момент российское посольство в Киеве обратилось в различные структуры, в том числе в нацгвардию и СБУ, с просьбой создать все условия при голосовании наших граждан на их территории.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в Facebook решение ведомства не допускать граждан России в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта. 

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