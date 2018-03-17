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Памфилова призвала россиян не бояться и высказать свое мнение на выборах

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что граждане России не должны бояться высказывать свое личное мнение на выборах главы государства 18 марта. 

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«Дорогие граждане, никого не бойтесь! У вас, согласно Конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов каких-то там показателей достичь», — заверила глава ЦИК. 

Она подчеркнула, что в случае чего чиновник любого масштаба понесет наказание. Памфилова также добавила, что ЦИК гарантирует тайну голосования, и призвала избирателей не бояться и сообщать о нарушениях.

«У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось», — заявила Памфилова. 

«Мы будем немедленно реагировать и материалы направлять генеральному прокурору. Если губернатор — значит, губернатор будет наказан», — сказала глава ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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