Памфилова призвала россиян не бояться и высказать свое мнение на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что граждане России не должны бояться высказывать свое личное мнение на выборах главы государства 18 марта.
«Дорогие граждане, никого не бойтесь! У вас, согласно Конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов каких-то там показателей достичь», — заверила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что в случае чего чиновник любого масштаба понесет наказание. Памфилова также добавила, что ЦИК гарантирует тайну голосования, и призвала избирателей не бояться и сообщать о нарушениях.
«У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось», — заявила Памфилова.
«Мы будем немедленно реагировать и материалы направлять генеральному прокурору. Если губернатор — значит, губернатор будет наказан», — сказала глава ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта.