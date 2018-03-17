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Глава Минкомсвязи заявил о готовности системы ГАС «Выборы»

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» готова к проведению президентских выборов в России. Об этом на торжественном мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Он отметил, что соответствующее уведомление было направлено председателю ЦИК Элле Памфиловой. 

Выборы президента стартовали в России в 23:00 мск. Избирательные участки открылись в самых восточных регионах страны — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Все участки для голосования в стране будут работать по 12 часов: с 8 утра и до 8 вечера по местному времени. Предварительные результаты станут известны после 21:00 18 марта, когда закроется последний избирательный участок на территории страны.

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