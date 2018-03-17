Памфилова рассказала об уточнении списков избирателей

Центризбирком удалил из списков избирателей около 1,5 млн «двойников» и «мертвых душ», сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В частности, совместно с МИДом был исключен двойной учет граждан: в регионах из списков изъяты фамилии граждан, которые постоянно проживают за границей и состоят на консульском учете.

«Куда более существенная проблема — это двойной и даже тройной учет граждан, которые меняют место жительства, и так называемые «мертвые души», — признала Памфилова.

Важную роль в сверке списков сыграли подомовые обходы членов участковых избиркомов, подчеркнула она в интервью «РИА Новости».

«Окончательное количество избирателей ЦИК огласит непосредственно перед началом голосования», — сообщила она.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы восемь кандидатов на высший пост в стране.