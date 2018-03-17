На выборах ожидаются 1,5 тыс. иностранных наблюдателей

За ходом голосования на президентских выборах в РФ будут наблюдать около 1,5 тыс. иностранных наблюдателей.

«Одна только миссия ОБСЕ — это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации — и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Представители иностранных посольств в Москве тоже попросили включить их в список наблюдателей. Если в прошлом году их было 20 человек, то на этих выборах — втрое больше», — добавила глава ЦИК.

По ее словам, львиная доля наблюдателей приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. В целом же корпус будет представлен гражданами 109 стран, сообщает «РИА Новости».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что граждане России не должны бояться высказывать свое личное мнение в ходе голосования.