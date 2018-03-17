Проще не придумаешь

Уровень технического оснащения выборов-2018 — самый высокий за всю историю кампаний в России, заявляли в ЦИК. Во время голосования, в частности, будет масштабно использоваться технология QR-кодов, которая позволит в разы сократить время подсчета голосов. Кроме того, впервые россияне смогут проголосовать не по месту прописки без открепительных. Подробнее о новшествах, которые будут применяться во время президентских выборов 18 марта, читайте в материале портала iz. ru.

«Такого технического оснащения, которое будет на выборах 18 марта, не было никогда при проведении выборов любого уровня в Российской Федерации», — заявлял замглавы Центризбиркома Николай Булаев. Добиться прорыва в первую очередь удалось за счет оснащения участковых избирательных комиссий (УИК) компьютерной техникой, что сразу же решает одну из важнейших проблем — устраняет человеческий фактор при формировании итоговых протоколов комиссий. В прошлые годы при их составлении допускалось «много ошибок, присущих обычному человеку: не ту цифру или букву написал», отмечал представитель ЦИК.

Эксперимент удался

Техника, которой сейчас обеспечены комиссии, безошибочно составляет протокол, проверяя все параметры. При их формировании будет использоваться технология машиночитаемого QR-кода, в котором зашифрованы все необходимые данные. Это не только позволит в разы сократить число недочетов из-за человеческого фактора, но и быстрее вводить данные протоколов в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы». Не исключено, что благодаря новшеству итоги президентских выборов удастся подсчитать в рекордно короткие сроки: в прошлом году практически 100% протоколов было обработано уже к двум часам ночи следующего дня.

proshe1 Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней Фото: РИА Новости/Антон Денисов

QR-коды уже использовались на ряде участков в ходе муниципальных столичных выборов в 2017 году. Во время выборов президента свыше половины всех московских избирательных участков применят эту технологию. По словам зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, прошлогодний эксперимент оказался успешным: «Очень полезное нововведение ЦИК. Протоколы при составлении проходят автоматически проверку контроля. Исключается возможность ошибок при вводе протоколов в систему».

На остальных столичных участках будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). К выборам-2018 их число по России выросло вдвое — до 13 тыс. машин. Кроме того, будет задействовано около тысячи комплексов для электронного голосования. По подсчетам Центризбиркома, современное оборудование обеспечит голосование примерно трети российских избирателей. За каналами связи избирательных комиссий уже с пятницы, 16 марта, в круглосуточном режиме следит Роскомнадзор. Ведомство будет контролировать, в частности, стабильность работы системы ГАС «Выборы» во время подсчета голосов.

Двойники не пройдут

Всего в России избирательным правом обладают свыше 108,9 млн человек, за рубежом находятся более 1,87 млн россиян. В преддверии президентских выборов списки были обновлены и «очищены» от «мертвых душ» и «двойников», что исключает двойной подсчет голоса одного избирателя. В частности, так происходило в прошлые годы с избирателями, которые поменяли прописку, но какое-то время продолжали числиться сразу по двум адресам. Кроме того, Центризбирком совместно с МИДом исключил из списка тех, кто оказался в числе «двойников» из-за переезда за границу.

proshe2 Досрочное голосование российских паралимпийцев на выборах президента России в Пхенчхане Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для живущих за рубежом граждан РФ в 145 странах сформировано свыше 380 избирательных участков. В России в воскресенье, 18 марта, для избирателей будет работать около 97 тыс. участков. Как за рубежом, так и в некоторых районах России было организовано досрочное голосование — например, для экипажей морских и океанских судов, сотрудников полярных станций и вахтовиков на месторождениях. В отдаленных точках РФ досрочное голосование стартовало 26 февраля. За границей оно началось после 2 марта. Досрочно в выборах поучаствовали, в частности, российские паралимпийцы, которые находятся в южнокорейском Пхенчхане. К 5 марта, как заявлял Центризбирком, досрочно проголосовали 10 тыс. избирателей. Через два дня этот показатель достиг 27 тыс. человек — это 0,02% от общего числа избирателей.

Одним из новшеств президентских выборов 2018 года стала отмена открепительных и введение новой системы голосования по месту пребывания. Новый механизм был прописан в блоке законодательных поправок, разработанных членами Совета Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым. Голосование по открепительным вызывало много нареканий и считалось одним из механизмов фальсификации итогов выборов. Новая система делает процедуру голосования не по месту регистрации не только максимально прозрачной, но и облегчает жизнь избирателям, отмечали сенаторы.

Механизм следующий: для того чтобы проголосовать на участке по месту нахождения, избиратель в период с 31 января по 12 марта мог подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через портал госуслуг, с 25 февраля по 12 марта — в любой участковый избирком, или опять же МФЦ, или с помощью портала. С 13 марта по 14:00 дня перед голосованием, 17 марта, любой гражданин может оформить запрос лично в УИК по месту жительства. Тех, кто решил голосовать по этому принципу, автоматически исключили из списка избирателей по месту регистрации.

proshe3 Члены избирательной комиссии у вертолета, доставившего их на Таймыр для организации досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных районах Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Как заявлял член ЦИК Александр Клюкин 5 марта, заявление на голосование по месту пребывания подали свыше 2,2 млн россиян. К 15 марта этот показатель вырос почти вдвое — до 5,6 млн. Такие данные привел зампредседателя центральной комиссии Николай Булаев. При этом почти 38 тыс. избирателей подали соответствующие заявления больше одного раза. Причин может быть несколько, например, человек мог в первый раз допустить ошибку или же поменять планы.

Однако не исключено, что в ряде случаев это могло быть намеренной провокацией. В ЦИК сообщали, что информация обо всех подобных случаях доведена до сведения комиссий. В любом случае проголосовать дважды никто не сможет — система «мобильного избирателя» имеет «защиту от дураков», подчеркивали в ведомстве.

Всплывет всё

Проследить за происходящим на избирательных участках и помочь выявить нарушения смогут сами избиратели. Во время президентских выборов организована трансляция в Сети с видеокамер, которыми оборудованы участки. Впервые видеонаблюдением обеспечены все точки, где, по предварительным оценкам, могут проголосовать около 80% избирателей. Кроме того, новшеством стала установка камер во всех 2,7 тыс. территориальных избиркомах, куда поступят протоколы по итогам голосования. В Москве, например, всего на участках установлено порядка 7 тыс. видеокамер — в среднем по две на участок.

proshe4 Организована трансляция в Сети с видеокамер, которыми оборудованы избирательные участки Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

За ходом выборов проследят и наблюдатели. С этого года им предоставлено право наблюдать не только за процессом голосования, но и непосредственно за подсчетом голосов. Направлять наблюдателей в УИК могут кандидаты в президенты и их доверенные лица, выдвинувшая претендента политическая партия, международные организации и впервые — Общественная палата РФ (там получили свыше 100 тыс. заявлений от желающих поучаствовать в работе) и другие осуществляющие общественный контроль субъекты. У кандидатов и партий есть ограничения — на один участок от них может быть направлен только один наблюдатель.

Увеличить число наблюдателей на выборах помог пакет поправок в избирательное законодательство. Авторы документа подчеркивали, что изменения направлены на либерализацию подхода к их выбору. Наблюдателей избавили от необходимости заранее подавать списки в конкретную избирательную комиссию. Помимо этого теперь они могут работать не только на одном участке. Сколько в итоге наблюдателей будет следить за ходом выборов, не известно. «Это хорошо, это держит наших коллег в тонусе, — подчеркивала председатель ЦИК Элла Памфилова. — Они готовы, что на любой из участков на территории России смогут прибыть заинтересованные наблюдатели».

Мониторингом уже на этапе подготовки выборов занялись 60 наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ — с середины февраля они работают в 30 регионах страны. Непосредственно в день голосования за ходом президентских выборов проследят еще 420 наблюдателей от организации. К ним присоединятся 300 представителей миссии СНГ, кроме того, в работе будут задействованы представители более 52 иностранных посольств в Москве. По последним данным, ЦИК аккредитовала около 1,4 тыс. иностранных и международных наблюдателей.

Мало не покажется

В числе поправок избирательного законодательства оказалось также ужесточение наказаний за выборы, а именно введение уголовной ответственности за так называемую карусель — незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого человека или же неоднократное голосование. Так, в частности, уличенный в нарушении член избиркома может поплатиться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Аналогичное преступление, совершенное группой лиц, может повлечь наказание в виде пяти лет заключения. До принятия поправок за «карусель» нарушителям грозила административная ответственность в виде штрафа, достигавшего максимум 50 тыс. рублей.

proshe5 Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время презентации обновленных комплексов обработки избирательных бюллетеней Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава ЦИК заявляла, что после выборов в Госдуму 2016 года в некоторых регионах были выявлены весьма серьезные нарушения. После чего были приняты меры: некоторые комиссии «пришлось вообще распустить, чтобы впредь неповадно было», претензии высказывались и на уровне руководства регионов. В 30% региональных комиссий сменились руководители, у 50% появились новые заместители.

В ходе президентской кампании в Центризбирком поступило рекордно низкое число жалоб: к 12 марту их было менее 400. Добиться этого, по словам Памфиловой, удалось благодаря оперативной работе с обращениями. По итогам их рассмотрения уже возбуждено полтысячи уголовных дел, заявляла глава ЦИК.

Она признавалась, что Центризбирком сам на свою голову взвалил ряд проблем «целым рядом новаций, которые, естественно, усложнили нашу работу». Однако всё это принесет выгоду — в первую очередь самим избирателям, резюмировала Памфилова.