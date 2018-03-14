Роскомнадзор будет круглосуточно контролировать каналы связи избирательных комиссий

В период с 16 по 20 марта Роскомнадзор обеспечит круглосуточный контроль каналов связи, которые будут использоваться для оказания услуг избирательными комиссиями всех уровней, функционирования ГАС «Выборы», видеотрансляции процедур волеизъявления и подсчета голосов.

«Для обеспечения избиркомов услугами связи Роскомнадзором в рамках исполнения постановления Правительства России от 8 ноября 2017 г. № 1337 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» организовано и осуществляется взаимодействие с региональными и местными органами власти, операторами связи», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Кроме того, в различных субъектах Федерации совместно с Минкомсвязи РФ, а также избиркомами, органами исполнительной власти и операторами связи уже проведены тренировки по отработке действий специалистов в условиях нештатных ситуаций, например при пропадании электропитания, отключении телефонной связи и каналов передачи данных ГАС «Выборы», хакерских атаках на портал видеотрансляции, на телефонные номера избирательных комиссий и других.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.