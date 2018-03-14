Голос с Земли Франца-Иосифа

Досрочное голосование на президентских выборах началось в России в конце февраля — воспользоваться им могли жители труднодоступных районов, моряки дальнего плавания, полярники, а также представители других романтических профессий, включая геологов и золотодобытчиков. Для того чтобы добраться до некоторых из них, членам местных избирательных комиссий приходилось преодолеть не одну сотню километров — и, скорее всего, еще придется в сам день выборов, 18 марта.

Самые необычные места для голосования — от чума оленеводов и отдаленного маяка до арктической военной базы и МКС — в материале портала iz.ru.

Путь на Кошку

Русская Кошка — коса на Чукотке, которая выдается в Берингово море почти на 3 км. Во время сильных штормов волны нередко просто перекатываются через нее. Открыл косу в XVII веке путешественник Семен Дежнев. Когда-то здесь останавливались охотники и китобои, а теперь всех обитателей — два человека, обслуживающих одноименный маяк, который входит в состав российского Тихоокеанского флота. Именно они 25 февраля стали первыми жителями Чукотки и одними из первых жителей страны, отдавших свои голоса на выборах президента России, которые для большинства граждан состоятся только 18 марта.

Чтобы попасть на Русскую Кошку, членам избирательной комиссии № 4 (в составе двух человек) пришлось преодолеть около 80 км по льду и занесенной снегом тундре. С собой к смотрителям маяка они привезли прозрачную урну для голосования, бюллетени, а также плакаты с информацией о каждом из кандидатов. И небольшую компанию местных и федеральных журналистов, не поленившихся отправиться в такой путь рано утром 25 февраля.

Чум_6 Члены избирательной комиссии в сельском поселении во время проведения досрочного голосования на выборах президента РФ Фото: ТАСС/Денис Кожевников

Пока члены избиркома по всем правилам устанавливали в одном из внутренних помещений маяка ширму для голосования, смотритель Василий Финюков рассказал журналистам издания «Крайний Север», что с выбором уже успел определиться — на маяк заранее доставили информационные листовки, к тому же ролики с программами кандидатов смотрители видели по телевизору.

После того как бюллетени были опущены в урну, члены избиркома ее опечатали и торжественно объявили, что Русская Кошка таким образом дала старт кампании по досрочному голосованию — всего, по данным Избирательной комиссии Чукотского округа, ее сотрудникам на вездеходах, снегоходах, самолетах и вертолетах предстоит преодолеть больше 20 тыс. км, чтобы добраться до 2 тыс. жителей труднодоступных и отдаленных районов, желающих принять участие в голосовании.

Голосовать будем в чуме

Если для кого-то выборы — просто важный и торжественный день, то для некоторых — настоящий праздник и повод надеть яркие парадные платья. В таких нарядах членов избирательной комиссии встретили девушки оленеводческой общины «Ямб то» в Ямало-Ненецком автономном округе. Для общины эти досрочные выборы — первые.

Озеро Ватьярты, где этой зимой находится стойбище оленеводов, от Нарьян-Мара отделяет более 300 км. Большая часть из них — заснеженная тундра. Добраться можно только на вертолете, да и то не факт, что повезет с погодой. Членам избирательной комиссии и сопровождавшим их журналистам, например, не повезло — пришлось ждать разрешения на вылет около двух часов. Зато когда они добрались до места, там уже всё было готово.

На стойбище собрались не только взволнованные женщины (их на сухом бюрократическом языке называют «чумработницы») и малышня, выскочившая посмотреть на вертолет, но и суровые мужчины в малицах — некоторые из них оставили стада и прошли по снегу не один десяток километров, чтобы к назначенному дню оказаться у стойбища.

Чум_1 Жители сельского поселения во время досрочного голосования на выборах президента РФ Фото: ТАСС/Денис Кожевников

— Избирательный участок мы организуем в чуме, у нас уже всё готово, — поприветствовал журналистов местной газеты «Няръяна Вындер» руководитель общины Федор Нокрета.

Голосование прошло в домашней обстановке — за аккомпанемент отвечал кипящий на огне чайник с бульоном из оленины, в качестве рабочего места сотрудников избирательной комиссии выступал обеденный столик, — но зато по всей форме. В чуме установили ширму и прозрачную урну для голосования. На шестах, поддерживающих стены, закрепили фотографии кандидатов с краткой информацией о каждом. Правда, оленеводы сказали, что они и так в курсе их предвыборных программ — в каждом чуме теперь есть телевизор (однако, уточнили их обитатели, мало кто эти телевизоры смотрит, поскольку такой досуг — это «пустое»), газеты и журналы с оказией доставляют сюда из соседнего поселка.

Всего на двух стойбищах в этот день проголосовало около двух десятков оленеводов. Опечатанные урны с их бюллетенями увезли в Нарьян-Мар — их вскроют 18 марта.

С песцами и оленями

Увидеть все участки, которые 18 марта будут действовать на территории России, можно на интерактивной карте, созданной ЦИК РФ. Изучив ее, можно узнать в том числе, что такой участок будет действовать на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа — одном из самых северных обитаемых уголков не только России, но и всего мира. Постоянного населения там нет, зато на острове есть полярная станция, и именно на Земле Александры располагается новая военная база Вооруженных сил РФ — «Арктический трилистник».

Еще два избирательных участка будут работать относительно (по меркам Центральной России) неподалеку — на архипелаге Северная Земля. Проголосовать можно будет в Доме офицеров поселка Белушья Губа и в поселке Рогачево.

Чум_3 Член избирательной комиссии и военнослужащий одной из частей во время досрочного голосования на выборах президента РФ Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Найти стационарные участки для голосования можно и на других малонаселенных территориях — например, на Диксоне или на полуострове Таймыр. В таких районах их оборудуют не только для военнослужащих и местных жителей, но и для сотрудников вахтовых поселков. Работники северных предприятий, из какого бы региона они ни приехали, смогут проголосовать 18 марта вместе со всеми гражданами России.

Добраться до таких поселений бывает не проще, чем до стойбища оленеводов. Тем не менее сотрудники ЦИК заранее приезжали туда, чтобы проверить подготовленность участков. В начале марта, например, такая проверка состоялась в крупном северном поселке Сабетта. Здесь строится завод сжиженного газа, на котором работает около 10 тыс. человек со всей страны. И это не считая «местных жителей» — песцов, которые бесстрашно шастают по улицам, и даже северных оленей, которые, как пошутила приехавшая в поселок вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, порой приходят на участки.

Не сходя с дистанции

В этом году рассчитывать на сотрудников избирательных комиссий в таких отдаленных поселках будут и участники традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия». Она проводится уже почти 30 лет и претендует на звание одной из самых протяженных в мире. В воскресенье, 11 марта, каюры покинули село Мильково в Камчатском крае. Теперь им предстоит преодолеть больше 2 тыс. км — финишировать они должны уже на Чукотке, то есть выборы застанут их в пути. Именно поэтому они планируют проголосовать прямо на маршруте — все желающие заранее заявили, что хотят принять участие в голосовании по месту нахождения. Сверившись с примерным планом гонки, всех их приписали к 156-му избирательному участку в Усть-Камчатском районе.

Чум_4 Члены участковой избирательной комиссии направляются на избирательный участок для досрочного голосования на выборах президента РФ в Мурманской области Фото: РИА Новости/Павел Львов

Как пообещали организаторы «Берингии» агентству «Интерфакс», 18 марта выездные избирательные комиссии сами отправятся к каюрам, которым даже не придется для этого сходить к дистанции. Правда, голосовать придется хоть и вдумчиво, но все-таки на скорость — ведь желания прийти к финишу первым никто не отменял.

Специальный чемоданчик

Сколько бы ни отчитывались члены избирательных комиссий о трудностях, которые им пришлось преодолеть, чтобы попасть к оленеводам и погонщикам, золотодобытчикам и морякам, мало какой район может конкурировать по труднодоступности с МКС.

С декабря 2017-го на станции работает интернациональный экипаж — американец Скотт Тингл, японец Норишиге Канаи и командир экипажа россиянин Антон Шкаплеров. Для бывшего военного летчика это уже третий полет на МКС и вторые выборы лидера страны, которые ему предстоит встретить на орбите.

Еще до старта экспедиции Шкаплеров рассказал журналистам, что намерен принять участие в голосовании (это решение космонавты должны принять еще за несколько месяцев до выборов). По его словам, голосование будет проводиться на российском сегменте станции — с Землей космонавты говорят по закрытому каналу связи.

«Наше доверенное лицо попросит указать кандидата, за которого мы хотим проголосовать, чтобы поставить с наших слов напротив него галочку. Дальше наш представитель положит бюллетени в специальный чемоданчик с гербом России. Я думаю, в этот раз ничего меняться не будет, схема будет такая же. Мы, как и все сознательные граждане России, примем участие в выборах президента», — цитирует его слова «РИА Новости».

«Земная» часть голосования тоже проводится не на избирательном участке — прошлый раз, по словам Шкаплерова, члены комиссии приезжали в ЦУП. Но зато голосовать космонавты, в отличие от жителей труднодоступных населенных пунктов, могут в один день со всей страной.