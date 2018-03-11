В Калифорнии прошло досрочное голосование на выборах президента РФ

В субботу, 10 марта, в городе Сакраменто в штате Калифорния состоялось досрочное голосование на выборах президента России. В Генеральном консульстве РФ в Сиэтле сообщили, что мероприятие прошло в спокойной обстановке.

В диппредставительстве отметили, что голосование было организовано в помещении «Культурного центра для русскоговорящих» и длилось пять часов. Сообщается, что 18 марта в США будут открыты избирательные участки в российских загранучреждениях в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. Кроме того, будет организовано выездное голосование в Портленде, передает ТАСС.

Накануне также состоялось досрочное голосование в городе Росток в Германии в здании местного Международного культурного центра. Сообщалось о том, что никаких инцидентов за время работы избирательного участка не произошло.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы страны претендуют восемь человек.