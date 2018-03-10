Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Ростоке

Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в городе Росток (Мекленбург - Передняя Померания) в Германии. Избирательный участок открыт с 10:00 (12:00 мск) до 16:00 (18:00 мск) в здании местного Международного культурного центра.

«Люди настроены очень доброжелательно, идут с утра, многие с детьми», - цитирует члена избирательной комиссии Дениса Микерина агентство ТАСС.

По его словам, никаких инцидентов за время работы участка не произошло. Для троих избирателей по состоянию здоровья было организовано голосование на дому.

Досрочное голосование проходит в ФРГ с 4 марта, оно состоится в 13 городах: Дрезден, Росток, Баден-Баден, Вюрцбург, Ганновер, Дюссельдорф, Магдебург, Нюрнберг, Оснабрюк, Саарбрюккен, Шверин, Штутгарт и Эрфурт.

Микерин отметил, что при выборе городов для организации досрочного голосования городов учитывались пожелания представителей русской общины в ФРГ. Информация о месте проведения голосования распространялась в Германии через объединения соотечественников, в русских магазинах, через соцсети и мессенджеры.

18 марта избирательные участки организуют в посольстве РФ в ФРГ, в Генконсульствах в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

Также досрочные выборы президента России начались в США 5 марта.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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