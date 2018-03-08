МИД КНР высказался о предстоящих выборах президента РФ

Глава китайского МИДа Ван И прокомментировал предстоящие президентские выборы в России и выразил надежду, что российский народ вновь проголосует правильно, передает «РИА Новости». Об этом дипломат заявил на ежегодной пресс-конференции.

Ван И добавил, что выборы президента крайне важны для России и ее народа. Глава МИД КНР добавил, что президент Путин «помог стране сделать важный рывок в развитии РФ» и «российский народ в состоянии противостоять любому давлению».

«Мы верим, что российский народ вновь сделает правильный выбор», — заявил глава китайского МИДа.

Ван И заявил также, что партнерские отношения России и Китая непоколебимы и сравнил их с горой.

Ранее стало известно, что Пентагон и посольство США в Москве исследуют настроения российского населения в регионах в преддверии президентских выборов 18 марта. О попытках США оказать влияние на внутренние дела РФ рассказал и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В конце февраля приглашения наблюдать за предстоящими выборами были направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным 243 представителям из 74 стран. Также следить за ходом выборов приглашены более 100 представителей национальных парламентов разных государств. Кроме того, направить более 100 наблюдателей намерена Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Выборы президента России состоятся 18 марта.