Президента России начали досрочно выбирать в двух штатах США

Досрочное голосование на выборах президента России в субботу, 10 марта, началось в американском Орландо (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в США.

Отмечается, что голосование продлится с 08:00 до 16:00 по местному времени (16:00 — 24:00 мск) в здании Русско-американского общественного центра.

Кроме того, в этот день голосование проходит и в Сакраменто (штат Калифорния).

Досрочные выборы президента России начались в США 5 марта. Сообщалось, что избирательные участки организуют в посольстве РФ в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне, а также дополнительные пункты откроют в 15 американских городах.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), первыми проголосовали россияне в Денвере (Колорадо) и Канзас-Сити (Миссури).

По данным ТАСС, 11 марта голосование пройдет в Атланте (Джорджия), Бостоне (Массачусетс), Далласе (Техас), Лос-Анджелесе (Калифорния), Майами (Флорида), Миннеаполисе (Миннесота), Олбани (Нью-Йорк), Сан-Франциско (Калифорния), Сан-Хосе (Калифорния), Филадельфии (Пенсильвания) и Чикаго (Иллинойс).

18 марта для проведения голосования на территории США также организуют избирательные участки. Они разместятся в помещениях российских загранучреждений — в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин.