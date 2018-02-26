В отдаленных районах РФ стартовало досрочное голосование

В отдаленных районах России стартовало досрочное голосование. По данным ЦИК, заранее бюллетени заполнят 120 тыс. человек в 35 регионах. По закону, досрочно сделать выбор могут жители труднодоступных районов, экипаж морских и океанских судов, сотрудники полярных станций, вахтовики на месторождениях, военные на дальних границах России. Для сбора и хранения бюллетеней используются переносные ящики. Урны вскроют в день подсчета голосов, 18 марта 2018 года.