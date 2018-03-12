Соцсети обсудили дебаты

Предвыборные дебаты упоминались в соцсетях 161,5 тыс. раз, подсчитали в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Специалисты фонда проанализировали активность в блогосфере в период с 26 февраля по 9 марта в контексте проходивших в это время дебатов и выделили самые яркие эпизоды, которые больше всего впечатлили интернет-пользователей. Итоги анализа были представлены в ходе круглого стола «Выборы-2018: специфика, тенденции и прогноз результатов». Повышенный интерес вызывали конфликты между участниками дебатов. По мнению экспертов, это объясняется привычкой аудитории к формату эмоциональных телешоу.

Больше всего внимания к теледебатам пользователи соцсетей проявляли сразу после их премьеры на телевидении, показывают данные, представленные в докладе ФоРГО, с которым ознакомились «Известия». Например, интерес аудитории привлекли дискуссии, состоявшиеся 28 февраля и 1 марта, отметил эксперт фонда Станислав Апетьян.

— Предметом обсуждения дебатов были в большинстве случаев скандальные ситуации. В качестве примера — почти 50% (упоминаний дебатов. — «Известия») составило обсуждение конфликта между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским, — рассказал он.

Речь идет о стычке кандидатов в эфире, которая переросла во взаимные оскорбления и обливание водой. В дальнейшем любая перепалка между этими участниками дебатов вызывала повышенный интерес в СМИ и блогосфере, говорится в докладе ФоРГО.

Другим ярким моментом из выступлений Владимира Жириновского стали критические выпады в адрес кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Глава ФоРГО Константин Костин обратил внимание на его отказ продолжать участие в дебатах. По мнению политолога, такое решение в разгар предвыборной кампании было ошибочным.

— За последнюю неделю наращивать уровень поддержки можно было, только увеличивая уровень известности. В этом смысле телевизионные дебаты и телевидение по плотности и эффективности сигнала дают самый лучший результат в отличие от социальных медиа и наружной рекламы. Меры, которые приняла ЦИК, себя оправдали, эту работу нужно будет продолжать и после выборов, — подчеркнул Константин Костин.

В ФоРГО также отмечают, что по итогам ряда дискуссий в обсуждение вступали сторонники Владимира Путина, которые говорили, что, по их мнению, дебаты еще раз продемонстрировали отсутствие реальной альтернативы действующему президенту.

Анализируя реакцию интернет-аудитории на дебаты, эксперты фонда отметили и некоторые особенности ее поведения в соцсетях. Так, большинство пользователей Twitter не смотрели дебаты в прямом эфире, а предпочитали знакомиться с записями, выложенными на YouTube. Важной площадкой для обсуждения дебатов стали комментарии к сообщениям в соцсетях одного из ведущих — Владимира Соловьева.

Руководитель исследовательских программ Центра изучения новых коммуникаций Александр Файб оценивает интерес аудитории соцсетей к предвыборным дебатам как «достаточно средний». Среди причин он называет утреннее время эфиров, неудобное для пользователей. Он также указывает на повышенное внимание к скандальным ситуациям — прежде всего к стычке между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским.

— График обсуждений этого скандала полностью повторяет обсуждение дебатов, — говорит эксперт.

По мнению Александра Файба, это свидетельствует, что «аудитория социальных сетей привыкла к формату телешоу на федеральном ТВ», поэтому от политических дебатов она тоже ожидает повышенной эмоциональности и столкновений между участниками.