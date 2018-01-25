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Выбран избирательный участок для россиян без постоянной регистрации

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Граждане России без постоянной регистрации по месту жительства на территории страны смогут проголосовать на выборах президента на Казанском вокзале в Москве. Соответствующее решение в четверг приняла Московская городская избирательная комиссия.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, уже есть опыт в организации подобного места голосования. Предложение было принято и поддержано единогласно. «Там удобно, три вокзала, большое скопление людей», — цитирует Горбунова «Интерфакс».

Свой голос можно будет оставить на избирательном участке № 4003 по адресу Москва, Комсомольская площадь, 2, Казанский вокзал, пишет сетевое издание m24.ru.

Жителей Москвы о предстоящих президентских выборах будут информировать члены участковых избирательных комиссий вместе с сотрудниками центров предоставления госуслуг «Мои документы».

Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Глава государства, в соответствии с Конституцией страны, будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Напомним, ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не позволит вмешиваться другим странам в ход президентской избирательной кампании и самих выборов. 

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