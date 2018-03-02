Около 7 тыс. камер разместят в помещениях для голосования на выборах

Около 7 тыс. камер видеонаблюдения разместят в помещениях для голосования на выборах президента России в Москве. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, помещения для голосования оснастили 7 тыс. единиц средств видеонаблюдения, что примерно составляет по две камеры на один участок. Кроме того, для обеспечения безопасности избирательных участков было закуплено более 1,5 тыс. новейших комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения (КОИБ).

Также Владимир Черников напомнил, что в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) также впервые будет организовано видеонаблюдение.

Ранее портал iz.ru сообщал, что молодые москвичи в возрасте от 18 до 24 лет, которые впервые придут голосовать на президентских выборах, получат приглашения на концерты звезд российской эстрады.