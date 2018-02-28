Первые теледебаты кандидатов в президенты прошли в России

Пять кандидатов на пост президента России и два доверенных лица приняли участие в первых теледебатах во вторник, 27 февраля.

Дебаты на телеканале ОТР были посвящены теме армии и укрепления обороноспособности страны.

В прямом эфире выступили кандидаты Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), выдвиженец от партии КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, Владимир Жириновский (ЛДПР), телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В качестве доверенного лица бизнес-омбудсмена, лидера Партии Роста Бориса Титова выступил Евгений Тарло, а Алексей Арбатов представил кандидата о партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Как ранее сообщал портал iz.ru, трех из четырех кандидатов в президенты, ставших участниками первых предвыборных дебатов на радиостанции «Радио России», представляли их доверенные лица.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.