Трех из четырех кандидатов на первых дебатах представляют доверенные лица

Трех из четырех кандидатов в президенты, ставших участниками первых предвыборных дебатов на радиостанции «Радио России», представляют их доверенные лица. Тема дискуссии — внешняя политика России.

В первых предвыборных дебатах по результатам жеребьевки должны были принять участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Борис Титов (Партия Роста).

Лично на дискуссию пришел только Жириновский, вместо Грудинина участие в дебатах приняла Нина Останина, Собчак представляла Елена Лукьянова, а Титова — Сергей Демин.

По закону доверенное лицо может участвовать в дебатах на федеральных телевизионных и радиоканалах только в случае болезни кандидата или необходимости выполнения им во время мероприятия служебных обязанностей.

Выборы президента состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания была официально запущена 18 декабря. С 17 февраля стартовал этап агитации в СМИ. Подробная информация о ходе подготовки к голосованию доступна в сюжете портала iz.ru.