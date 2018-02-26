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Трех из четырех кандидатов на первых дебатах представляют доверенные лица

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трех из четырех кандидатов в президенты, ставших участниками первых предвыборных дебатов на радиостанции «Радио России», представляют их доверенные лица. Тема дискуссии — внешняя политика России. 

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В первых предвыборных дебатах по результатам жеребьевки должны были принять участие Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Борис Титов (Партия Роста).

Лично на дискуссию пришел только Жириновский, вместо Грудинина участие в дебатах приняла Нина Останина, Собчак представляла Елена Лукьянова, а Титова — Сергей Демин. 

По закону доверенное лицо может участвовать в дебатах на федеральных телевизионных и радиоканалах только в случае болезни кандидата или необходимости выполнения им во время мероприятия служебных обязанностей.

Выборы президента состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания была официально запущена 18 декабря.  С 17 февраля стартовал этап агитации в СМИ. Подробная информация о ходе подготовки к голосованию доступна в сюжете портала iz.ru.

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