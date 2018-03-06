Избирком Петербурга создал к выборам президента 161 временный участок, 2 из них — в Арктике

Более 160 временных избирательных участков организует Санкт-Петербургская избирательная комиссия на выборах президента РФ, два из них расположены

в арктической зоне. Информацию об этом распространил сам избирком во вторник, 6 марта.

«В связи с обращениями территориальных избирательных комиссий согласован 161 временный участок. Среди них 103 судна, находящихся в день голосования в плавании, и 7 полярных станций», — цитирует сообщение ТАСС.

Избиркомы на судах и полярных станциях традиционно формируются из числа сотрудников судна или станции.

Всего в Санкт-Петербурге насчитывается 3,8 млн избирателей. При этом заявления о голосовании по месту нахождения уже написали более 98 тыс. человек.

26 февраля общественная палата (ОП) России получила более 100 тыс. заявлений от желающих поработать наблюдателями на выборах президента РФ.

Замсекретаря ОП РФ Александр Точенов призвал региональных коллег не допускать членов избирательных штабов кандидатов в рабочие группы палат по наблюдению за выборами.

По словам Точенова, эти две деятельности не стоит совмещать, для того чтобы работа избирательных комиссий была прозрачной. Замсекретаря ОП подчеркнул, что это «законно, но некорректно».