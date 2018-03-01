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В избиркомы поступят спецмарки для защиты документов от подделки

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Территориальные избирательные комиссии Москвы не позднее 11 марта получат специальные знаки (марки) для защиты от подделки заявлений избирателей о включении их в список голосования не по прописке, сообщил член Мосгоризбиркома Владимир Попов.

В заявлении избиратель должен указать участковую избирательную комиссию, в которой планирует голосовать. В другой комиссии ему проголосовать не дадут, напомнил ТАСС.

Ранее Центризбирком постановил изготовить еще около 111,5 млн спецмарок для защиты самих избирательных бюллетеней.

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