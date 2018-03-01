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Молодые избиратели в Москве получат билеты на концерты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Приглашения на концерты звезд российской эстрады получат молодые москвичи в возрасте от 18 до 24 лет, которые впервые придут голосовать на президентских выборах.

Как рассказал журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, каждый билет рассчитан на два лица.

Для того чтобы посетить концерты, которые пройдут 22, 23 или 24 марта в спорткомплексе «Олимпийский», необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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