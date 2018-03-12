Досрочное голосование на выборах президента РФ состоялось в Бразилии

Выездное досрочное голосование на выборах президента России состоялось 10-11 марта в шести городах Бразилии. Об этом сообщил посол РФ Сергей Акопов.

«Практически везде пришли все, кто заявил о своем желании проголосовать, за исключением Белу-Оризонти, где ожидалось 11 человек, а пришли четверо. И Кампинасе тоже проголосовали четверо, зато в Жоинвиле даже больше, чем ожидалось. В целом получается очень хорошая явка», — приводит ТАСС слова дипломата.

По словам посла РФ в Бразилии, всего в этой южноамериканской стране проголосовали 58 россиян. Акопов отметил, что голосование везде прошло в спокойной обстановке.

Сообщается, что 18 марта на территории Бразилии будут открыты избирательные участки в помещениях российских загранучреждений в Бразилиа, в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Кроме того, будет организовано выездное голосование в городе Гояния.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек.

По результатам последнего опроса ВЦИОМа, почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта. Около 74% заявили, что точно придут на выборы главы государства, и еще 9% сообщили, что, скорее всего, примут участие в голосовании. По прогнозам социологов, явка составит от 63–67%.