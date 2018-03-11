Социологи прогнозируют явку избирателей в 67% на выборах президента

Почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Как указано в сообщении, опубликованном центром в Telegram-канале, около 74% заявили, что точно придут на выборы главы государства, и еще 9% сообщили, что, скорее всего, примут участие в голосовании. По прогнозам социологов, явка на выборах президента составит от 63–67%.

Около 69% опрошенных заявили, что проголосовали бы за действующего президента России, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Еще 7% готовы проголосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На третьем месте находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5% поддержки избирателей, за ним следует кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (2%). Остальные кандидаты набрали около 1%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в соответствии с нормами законодательства после 9 марта невозможно снять ни одного кандидата с выборов.