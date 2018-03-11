Прямой эфир
Сюжет:

Социологи прогнозируют явку избирателей в 67% на выборах президента

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Как указано в сообщении, опубликованном центром в Telegram-канале, около 74% заявили, что точно придут на выборы главы государства, и еще 9% сообщили, что, скорее всего, примут участие в голосовании. По прогнозам социологов, явка на выборах президента составит от 63–67%.

Около 69% опрошенных заявили, что проголосовали бы за действующего президента России, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Еще 7% готовы проголосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. На третьем месте находится лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5% поддержки избирателей, за ним следует кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак (2%). Остальные кандидаты набрали около 1%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что в соответствии с нормами законодательства после 9 марта невозможно снять ни одного кандидата с выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президента России начали досрочно выбирать в двух штатах США
В Совфеде предупредили о возможных провокациях на выборах президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017