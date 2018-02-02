Прямой эфир
Сюжет:

Два избирательных участка откроют для граждан России в Австрии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два избирательных участка для голосования россиян на выборах президента РФ будут открыты в Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Австрии Булат Хайдаров.

«Избирательные участки в Австрии будут открыты в Вене и Зальцбурге — в зданиях посольства России в Австрии и генерального консульства», — приводит слова Хайдарова «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в КНДР для единственного гражданина России Владимира Ли будет открыт избирательный участок на выборах президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК назвала количество недействительных подписей в поддержку Путина
ЦИК озвучила слоган избирательной кампании на выборах президента РФ

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017