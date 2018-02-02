Два избирательных участка откроют для граждан России в Австрии
Два избирательных участка для голосования россиян на выборах президента РФ будут открыты в Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Австрии Булат Хайдаров.
«Избирательные участки в Австрии будут открыты в Вене и Зальцбурге — в зданиях посольства России в Австрии и генерального консульства», — приводит слова Хайдарова «Федеральное агентство новостей».
Ранее портал iz.ru сообщал, что в КНДР для единственного гражданина России Владимира Ли будет открыт избирательный участок на выборах президента РФ.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.