Два избирательных участка откроют для граждан России в Австрии

Два избирательных участка для голосования россиян на выборах президента РФ будут открыты в Австрии. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Австрии Булат Хайдаров.

«Избирательные участки в Австрии будут открыты в Вене и Зальцбурге — в зданиях посольства России в Австрии и генерального консульства», — приводит слова Хайдарова «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в КНДР для единственного гражданина России Владимира Ли будет открыт избирательный участок на выборах президента РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.