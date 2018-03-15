Явочная игрушка

О новых методах привлечения избирателей на выборы президента начали говорить еще в январе. К последней предвыборной неделе туманные поначалу идеи обрели ясные очертания. Самые инновационные способы агитации россиян голосовать выбрала редакция портала iz.ru.

Продуктовые ярмарки и концерты проводят около избирательных участков каждую кампанию, этим давно никого не удивить. Поэтому для выборов-2018 придумали несколько новых форматов, которые должны привлечь новую аудиторию. Их можно разделить по возрасту целевой аудитории.

368 «Айфонов» и четыре машины для молодежи

Молодую аудиторию от 18-ти, естественно, лет ЦИК надеется привлечь конкурсами селфи. Их с небольшими вариациями будут проводить в половине регионов страны. Избирателей обещают премировать за снимки около специальной рамки на участках. Выбирать лучшие работы будут специальные комиссии, которые оценят не только количество лайков, но также художественную ценность, оригинальность идеи и качество исполнения. При этом оставляют за собой право отказать любому участнику по «основаниям, способным усомниться иных участников конкурса, а также жюри конкурса в том, что победа данного лица является несомненной и/или бесспорной» (авторская стилистика сохранена).

выборы1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В большинстве регионов главный приз за селфи — iPhone. Всего, по открытым данным, 18 марта россияне смогут выиграть 368 «Айфонов». Если конкретнее, 186 iPhone X, 129 iPhone 8, 21 iPhone SE, один iPhone 7 Plus, два iPhone 6 и 29 телефонов Apple без уточнения модели.

«Айфонами» призы, конечно, не ограничиваются. В четырех регионах (Нижегородской, Новгородской, Тульской областях и Красноярском крае) можно выиграть автомобили отечественного производства. Также разыгрывается масса планшетов, смартфонов и умных часов разных марок, гироскутеров, спортивных снарядов и подарочных сертификатов в конкретные магазины и заведения.

Пожалуй, самый необычный приз можно будет получить в Обнинске (Калужская область). Там за лучшее селфи на избирательном участке наградят экскурсией на высотную метеомачту НПО «Тайфун» высотой 310 метров. Смартфонов обнинским избирателям дарить не будут.

Организаторы конкурсов в каждом регионе свои. Так, за ярославским числится проект «Ярославский гражданин». В Свердловской области — фонд «Уральские самоцветы». В Красноярске это «спонсоры, которые поддерживают все инициативы движения». В Дагестане и Омске розыгрышем заведуют региональные СМИ, в Томске — рекламное агентство, а в Хабаровском крае — местное отделение КВН.

Как пишет РБК, акция «Фото на выборах» уже проводилась в 2017 году в семи городах в качестве пилотного проекта, направленного на повышение явки во время губернаторских кампаний. На самом деле инициатива старше. В Кемеровской области конкурс селфи на избирательных участках устроили в 2015 году — тогда выбирали главу региона, за что давали шанс выиграть три «золотых» iPhone 6. Была подобная акция в Новосибирской области и еще в нескольких регионах.

Большинство конкурсов этого года имеют в названии слово «Голосовач» и номер региона, например, #ГОЛОСОВАЧ55 в Омской области. Но есть и другие варианты. #ЧЕЛВЫБОР в Челябинской области, #ЯЖИВОЙ в Новгородской, #ЧУКОТКАГОЛОСУЕТ — в Чукотском автономном округе или #ФОТОПРОДЖИ (по названию местного организатора) — в Дагестане.

Школьные референдумы для учащихся и их родителей

Одно из предложений федерального центра региональным избирательным комиссиям — объединить выборы с так называемыми школьными референдумами. Организаторы у них, как и в случае с «голосовачами», всегда местные — например, в Москве это Межрайонный совет директоров образовательных учреждений. И цель у них одна — привлечь на выборы молодых и не очень родителей, условных 25–40-летних.

выборы2 Во время подготовки избирательного участка № 902 во Владивостоке Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Для этого на «пилотных референдумах» в разных регионах и даже школах подобрали разные вопросы. Они должны волновать не только родителей, но и детей, которые тоже получат право голосовать — с 14 лет. «Для жителей небольших городов, в которых мало что происходит, выборы — это событие, в каком-то смысле тусовка, возможность куда-то пойти, тем более если это связано с детьми и внуками», — отмечает политтехнолог Григорий Казанков в интервью РБК.

Проводить школьные, как и другие выпадающие на 18 марта референдумы, будут в зданиях участков, но не в непосредственной близости от избирательных урн. Например, на вторых этажах школ, если основное голосование будет проводиться на первых.

Предполагается, что в Москве вопросы школьного референдума (не более четырех), будут касаться каждой конкретной школы, и принять участие в голосовании смогут только прикрепленные школьники и их родители.

В Хабаровском крае простым большинством голосов рассчитывают решить, стоит ли сократить учебную неделю с шести до пяти дней, а количество четвертей, наоборот, увеличить до пяти за счет летних каникул. Что из себя будут представлять пять четвертей, составители вопросов не уточнили.

Родители в Приморском крае также смогут определиться с переносом летних каникул. А еще с переходом на электронные учебники, привлечением учащихся к общественному труду и формой.

выборы4 Продукция с символикой выборов президента РФ – 2018, представленная на избирательном участке № 218 в Калининграде Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Во Владимире надеются выбрать 18 марта лучшую школу города. Делать это будут сами учащиеся, которые должны будут вписать в бюллетени номер лучшей, по их мнению, школы. Три победителя получат «гранты на развитие» на сумму в 150 тыс. рублей.

Почти школьным референдумом отметился Красноярский край. Здесь, как и во многих других регионах, 18 марта будут проводить профессиональное тестирование школьников. По информации издания «Проспект Мира», подростки должны будут прийти вместе с родителями или другим законным представителем. Тем нужно будет лично подписать согласие на психолого-педагогическое обследование несовершеннолетних.

Организаторы всех школьных референдумов подчеркивают, что итоги школьных референдумов будут носить рекомендательный характер, ибо прежде всего позволят узнать мнение большинства проголосовавших по поставленным вопросам.

Голосование скверов

Еще один инновационный способ повысить явку — референдум о благоустройстве скверов и других общественных пространств. Вероятно, придуманный по следам стандартов благоустройства общественных территорий, разработанных КБ «Стрелка» в 2017 году.

В подавляющем большинстве регионов голосующим (любого возраста) предложат выбрать лучшие в списке проектов благоустройства общественных пространств. Голосовать можно будет за несколько проектов. Самые популярные обещают реализовать уже в 2018 году.

выборы2 Вариант благоустройства общественных территорий города Челябинска Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Так будет, например, во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, в Чебоксарах, Саратовской области (там планируют выбрать проекты благоустройства на 589,5 млн рублей). Но будут и более конкретные темы, которые местные власти рассчитывают обсудить с жителями.

Так, мэр Златоуста надеется, что 18 марта горожане выберут проект строительства аквапарка. Пока ближайший к городу находится за 160 км. Необходимость строительства дороги через лес между городскими районами обсудят в Тольятти. А в городе Порхов надеются решить вопрос с мусорным полигоном, который стал очень популярен у подрядчиков после закрытия свалки около Пскова 1 января 2018 года.

Трезвый день для жителей Нового Уренгоя

Пожалуй, самая неоднозначная мера, которая еще неизвестно повысит или понизит явку, предпринята в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Городская администрация, сославшись на проведение праздника народов Севера, запретила продажу алкоголя с утра 17-го до утра 18 марта. В других регионах подобных мер не вводят. По крайней мере местные СМИ об этом молчат.