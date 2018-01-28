Свыше 30% избирателей проголосовали на президентских выборах на Кипре

Свыше 30% избирателей проголосовали на президентских выборах, проходящих в воскресенье в Республике Кипр.

Информацию об этом распространил избирком в воскресенье, 28 января.

Отмечается, что в первой половине дня голосовали в основном возрастные категории населения, позже ожидается увеличение явки, сообщает ТАСС.

Избирательные участки на Кипре будут открыты до 18:00 часов по местному времени (19.00 по московскому).

24 января портал iz.ru рассказал, что глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко готовится фальсифицировать в 2019 году выборы на Украине, поскольку в состав ЦИК не включили кандидатов от ее партии. Она добавила, что это сознательный курс на фальсификацию итогов.