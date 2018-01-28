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В Финляндии начались выборы президента

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Утром в воскресенье, 28 января, начались выборы президента Финляндии, открыты около 2 тыс. избирательных участков, проголосовать можно с 9:00 до 20:00 по местному времени.

В досрочном голосовании, состоявшемся 17–23 января, приняли участие более 1,5 млн граждан страны, передает ТАСС.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов, фаворитом нынешней президентской кампании является действующий президент Саули Ниинистё. Если в ходе первого тура голосования никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 11 февраля состоится второй тур выборов президента.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на Кипре проходят выборы президента.

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