На Кипре выбирают президента

Президентские выборы начались на Кипре, избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени, всего граждане смогут проголосовать на 1100 участках.

Проголосовать можно до 18:00, при этом предусмотрен перерыв с 12:00 до 13:00, сообщает «РИА Новости». Окончательные результаты выборов ожидаются в 20:30. 551 тыс. граждан могут отдать свои голоса за одного из девяти кандидатов. Если ни один их них не наберет больше половины голосов, то на Кипре проведут второй тур выборов президента.

Среди основных претендентов на пост главы государства — действующий президент страны Никос Анастасиадис; кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова, Прогрессивной партией трудового народа Кипра, Ставрос Малас и лидер Демократической партии Николас Пападопулос.