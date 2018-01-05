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Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Ахметова

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Фото: РИА Новости/Ирина Александрова
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Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму $820 млн. Решение принято в рамках судебного разбирательства по делу о приватизации оператора связи «Укртелеком».

Среди арестованного имущества — квартира в лондонском жилом комплексе One Hyde Park. На момент покупки апартаментов Ахметовым они считались самым дорогим объектом недвижимости в мире, сообщает Financial Times.

Ринат Ахметов признан самы богатым украинцем, его состояние оценивается в $4,6 млрд. Бизнесмен купил «Укртелком» в 2011 году у Фонда госимущества Украины за $1,32 млрд. Стороной сделки выступала его компания «ЕСУ».

В октябре 2017 года суд в Киеве отменил приватизацию оператора связи и потребовал расторгнуть договоры купли-продажи. «ЕСУ» принадлежало другой компании Ахметова, зарегистрированной на Кипре. Обеспечительный арест наложен на имущество бизнесмена для покрытия долгов именно этой компании.

Как писал iz.ru, 19 декабря Высокий суд Англии постановил арестовать активы еще двух украинских миллиардеров — бывших владельцев и руководителей «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — на сумму более $2,5 млрд. 

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