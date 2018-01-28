Президентские выборы пройдут на Кипре 28 января

Президентские выборы состоятся в Республике Кипр в воскресенье, 28 января. В них примут участие девять кандидатов.

Среди основных претендентов на пост главы государства — действующий президент страны Никос Анастасиадис; кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова Прогрессивная партия трудового народа Кипра, Ставрос Малас; лидер Демократической партии Николас Пападопулос. Помимо этого, ожидается, что существенное количество голосов наберет лидер партии Гражданский альянс Йоргас Лилликас и руководителю ультраправой партии «ЭЛАМ» Христосу Христу.



Для победы кандидату нужно будет набрать более 50% голосов избирателей. Если в первом туре этого не удастся сделать никому, будет проведен второй тур. Для второго тура президентских выборов зарезервировано 4 февраля, передает ТАСС.

Кандидатом в президенты Республики Кипр может стать гражданин страны, достигший 35 лет. Также, каждый кандидат должен оплатить взнос в размере €2 тыс. и предоставить 101 подпись в свою поддержку, одна из которых предлагает кандидата, другие 100 его поддерживают.

Накануне портал iz.ru писал, что действующий президент Чехии Милош Земан переизбран на второй срок. Он одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,36% голосов.