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Милош Земан переизбран президентом Чехии

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Согласно предварительным итогам второго тура выборов президента Чехии, победу одержал действующий чешский лидер Милош Земан.

Обработка данных с 87% избирательных участков говорит о том, что Земан набрал 52,94% голосов избирателей, за его соперника –– Иржи Драгоша — проголосовали 45,07% избирателей.

Явка на выборы составила 66,17%.

Окончательные итоги голосования будут подведены в течение ближайшего часа.

По данным чешских СМИ, наибольшую поддержку экс-глава Академии наук Драгош получил в Праге, Центральной Чехии и Краловеградецком крае (Восточная Чехия). В остальных регионах победил Земан.

Иржи Драгош уже признал поражение в выборах и поздравил с победой Милоша Земана.

«Поздравляю победителя выборов Милоша Земана. Желаю ему много сил и здоровья», — сказал Драгош.

26 января чешский президент отметил, что ему в этот раз противостоит неопытный политик, в то время как на прошлых выборах в 2013 году соперником Земана был экс-министр иностранных дел Карел Шварценберг, которого он в итоге опередил почти на 10%.

Милош Земан сторонник улучшений отношений России и Евросоюза. Он неоднократно осуждал антироссийские санкции и выказывал симпатии Москве.

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