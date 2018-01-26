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Земан оценил своего соперника на выборах президента Чехии

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Действующий глава Чехии Милош Земан назвал своего соперника по второму туру президентских выборов Йиржи Драгоша начинающим политиком.

Земан напомнил, что на прошлых выборах ему противостоял политик с большим опытом.

«Пять лет назад моим соперником был активный политик, ныне это соперник, который до сих пор политикой не занимался, в этом большая разница», –– цитирует Земана ТАСС.

26 января чешский лидер пришел на голосование второго тура выборов президента. В первом туре Земан набрал 38,56% голосов, а его соперник –– экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош — 26,6%.

На прошлых выборах в 2013 году Земану противостоял бывший министр иностранных лед Карел Шварценберг, которого он в итоге опередил почти на 10%, набрав 54,8% голосов.

В настоящий момент эксперты отмечают, что Земан и Драгош имеют примерно равные шансы.

Покидая зал для голосования, президент Чехии немного замешкался.

«Я жду, не выскочит ли опять откуда-нибудь полуобнаженная женщина. Видимо, сегодня этого не случится», — пояснил он.

12 января во время первого тура голосования украинская активиста движения Femen Анжелина Диаш, снявшая рубашку, набросилась на Земана, выкрикивая оскорбления в его адрес.

Земан известен своей дружественной позицией по отношению к России, в частности, он неоднократно осуждал антироссийские санкции Евросоюза и США против Москвы.

26 января портал iz.ru сообщил, что протестующая против Земана активистка Femen случайно разделась не в том месте.

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