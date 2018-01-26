Земан оценил своего соперника на выборах президента Чехии

Действующий глава Чехии Милош Земан назвал своего соперника по второму туру президентских выборов Йиржи Драгоша начинающим политиком.

Земан напомнил, что на прошлых выборах ему противостоял политик с большим опытом.

«Пять лет назад моим соперником был активный политик, ныне это соперник, который до сих пор политикой не занимался, в этом большая разница», –– цитирует Земана ТАСС.

26 января чешский лидер пришел на голосование второго тура выборов президента. В первом туре Земан набрал 38,56% голосов, а его соперник –– экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош — 26,6%.

На прошлых выборах в 2013 году Земану противостоял бывший министр иностранных лед Карел Шварценберг, которого он в итоге опередил почти на 10%, набрав 54,8% голосов.

В настоящий момент эксперты отмечают, что Земан и Драгош имеют примерно равные шансы.

Покидая зал для голосования, президент Чехии немного замешкался.

«Я жду, не выскочит ли опять откуда-нибудь полуобнаженная женщина. Видимо, сегодня этого не случится», — пояснил он.

12 января во время первого тура голосования украинская активиста движения Femen Анжелина Диаш, снявшая рубашку, набросилась на Земана, выкрикивая оскорбления в его адрес.

Земан известен своей дружественной позицией по отношению к России, в частности, он неоднократно осуждал антироссийские санкции Евросоюза и США против Москвы.

26 января портал iz.ru сообщил, что протестующая против Земана активистка Femen случайно разделась не в том месте.