Соперник Земана заявил об опасениях влияния РФ на выборы в Чехии

Экс-глава национальной Академии наук Иржи Драгош, вышедший во второй тур выборов президента Чехии, заявил об опасениях из-за возможного вмешательства России в ход выборов главы государства.

«Продолжаю думать, что Россия заинтересована (во вмешательстве) в наши выборы. Российские спецслужбы заинтересованы, чтобы Милош Земан был переизбран (президентом)», — приводит ТАСС слова Драгоша в эфире чешского радио.

По его словам, он не может это доказать, однако возможность вмешательства РФ в выборы допускает и чешская контрразведка в годовом отчете. Кроме этого, Драгош вновь поддержал продление европейских санкций против России.

Напомним, в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать абсолютное большинство голосов, но, по информации СМИ, побеждает чешский лидер. По итогам первого тура результат Земана составил 38,56%, Драгоша — 26,60%.

Милош Земан известен своей антимусульманской политикой, а также призывает к снятию санкций с России. У Иржи Драгоша противоположная позиция, ориентированная на расширение сотрудничества с ЕС и сохранение давления на Россию. Второй тур выборов запланирован на 26–27 января.