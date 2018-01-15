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Президенту Чехии советуют провести «инвентаризацию» окружения

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Фото: Global Look Press/Michal Kamaryt/CTK
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посоветовал действующему президенту страны Милошу Земану провести «инвентаризацию» в своем окружении перед вторым туром президентских выборов. Об этом он сказал в эфире чешского TV Prima.

«Господин президент чересчур лоялен к своим ближайшим сотрудникам… На его месте я бы провел определенную инвентаризацию того, что за пять президентских лет на Пражском граде произошло, (разобрал) различные аферы, споры», — приводит его слова «РИА Новости».

В качестве примера Бабиш привел главу канцелярии президента Вратислава Мынаржа, который за пять лет работы так и не сумел пройти проверку на безопасность и замешан в махинациях с имуществом. 

Кроме того, премьер посоветовал Земану расстаться с советником Мартином Нейедлы.

13 января Земан стал лидером в первом туре президентских выборов в Чехии. В своей политике он придерживается антимусульманских взглядов, выступает против наплыва беженцев, а также призывает к снятию санкций с России.

По мнению Бабиша, для победы во втором туре Земану нужно громко декларировать приверженность Чехии евро-атлантическому курсу.

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