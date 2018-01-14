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На соревнованиях в Чехии атлет убил судью ядром

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Фото: Global Look Press/Rainer Jensen
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На соревнованиях по легкой атлетике в Праге судья погиб от ядра, которое неудачно толкнул один из спортсменов, пишет городская газета «Блеск».

Трагедия произошла в спортзале легкоатлетического комплекса одного из столичных районов. Один из молодых атлетов толкнул ядро, однако при этом не рассчитал траекторию полета снаряда. Судья в этот момент находился в нескольких метрах от спортсмена, и ядро, масса которого достигает 6 кг, угодило ему в грудь.

Мужчине пытались оказать оперативную медицинскую помощь, однако все усилия оказались безуспешными — он скончался, не приходя в сознание. Впоследствии специалисты констатировали, что у пострадавшего от удара была проломлена грудная клетка.

Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода, комментируя инцидент, подчеркнул, что это был несчастный случай.

Ранее «Известия» писали об убийстве мексиканского футбольного арбитра Хосе Вальдемара Эрнандеса Капитильо, которого лишил жизни футболист одной из любительских команд. Причиной преступления стала красная карточка, которую рефери показал игроку. 

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