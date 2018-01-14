На соревнованиях в Чехии атлет убил судью ядром

На соревнованиях по легкой атлетике в Праге судья погиб от ядра, которое неудачно толкнул один из спортсменов, пишет городская газета «Блеск».

Трагедия произошла в спортзале легкоатлетического комплекса одного из столичных районов. Один из молодых атлетов толкнул ядро, однако при этом не рассчитал траекторию полета снаряда. Судья в этот момент находился в нескольких метрах от спортсмена, и ядро, масса которого достигает 6 кг, угодило ему в грудь.

Мужчине пытались оказать оперативную медицинскую помощь, однако все усилия оказались безуспешными — он скончался, не приходя в сознание. Впоследствии специалисты констатировали, что у пострадавшего от удара была проломлена грудная клетка.

Представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода, комментируя инцидент, подчеркнул, что это был несчастный случай.

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