Мексиканский футболист убил арбитра из-за красной карточки

Футболист одной из любительских команд в Мексике убил арбитра Хосе Вальдемара Эрнандеса Капитильо после того, как он удалил футболиста с поля, показав ему красную карточку. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, игрок напал на судью по время матча любительских команд, после чего пострадавшего в состоянии комы доставили в больницу города Халапа. Спустя неделю арбитр скончался в медучреждении.

По словам президента Ассоциации арбитров Мексики Валентина Рамиреса, в настоящее время расследуются детали инцидента. Нанесший судье смертельную травму спортсмен взят под стражу, передает «Лента.ру».