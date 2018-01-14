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Клинцевич призвал не гадать о результатах выборов в Чехии

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Фото: Global Look Press/Vit Simanek
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Пока рано говорить о каких-то существенных сдвигах в отношения между Россией и ЕС, но процесс идет, заявил первый замглавы оборонного комитета российского Совфеда Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал информацию о том, что действующий президент Чехии Милош Земан вышел во второй тур выборов главы государства. В своей политике Земан призывает к снятию санкций с РФ.

«Не буду гадать, чем закончатся президентские выборы в Чехии — сегодня проходит только первый тур. В любом случае о какой-то серьезной коррекции отношений между ЕС и Россией говорить, конечно, преждевременно», — написал он на своей страничке в Facebook.

По словам сенатора, всё это напоминает «тектонические природные сдвиги, — вроде ничего не меняется, но процесс идет».

«И в конце концов не имеет значения, кто победит на президентских выборах в Чехии. Процесс не остановить», — заключил Клинцевич.

Ранее портал iz.ru сообщал, что активистка Femen напала на президента Чехии. Голая по пояс девушка пыталась помешать Милошу Земану проголосовать. 

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