Премьер Чехии призвал Земана ориентироваться на ЕС и НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал действующего президента страны Милоша Земана перед вторым туром выборов громко декларировать приверженность евро-атлантическому курсу страны. Так он прокомментировал итоги первого тура голосования, в которых лидирует Земан.

«Хотел бы посоветовать [Милошу Земану], если он хочет добиться успеха во втором туре выборов, то должен ясно декларировать, что не хочет нашу страну ориентировать на Восток», — приводит его слова ТАСС.

По словам премьера, Земана постоянно упрекают в том, что он не хочет ориентировать Чехию на Россию и Китай и посещает эти страны только ради чешских бизнесменов, которые хотят открыть там свои фирмы.

Кроме того, Бабиш напомнил, что Чехия является членом ЕС и НАТО, а формирование внешней политики государства находится в компетенции ее правительства.

Милош Земан в своей политике придерживается антимусульманских взглядов, выступает против наплыва беженцев, а также призывает к снятию санкций с России.

Его конкурент Иржи Драгош придерживается противоположных взглядов. Он считает, что действующий президент своей политикой наносит ущерб национальным интересам и ослабляет евро-атлантические связи страны.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, гадать, чем закончатся выборы в Чехии, пока не стоит. Он уверен, процесс коррекции отношений между Россией и ЕС идет и «не имеет значения, кто победит».