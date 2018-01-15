Проигравшие в первом туре выборов в Чехии призвали поддержать Драгоша

Четверо из семи кандидатов в президенты Чехии, проигравших в первом туре выборов, призвали своих сторонников голосовать во втором туре за Иржи Драгоша, заявил один из таких кандидатов, медик Марек Гилшер.

Первый тур голосования прошел 12 января. По его итогам победу одержал действующий глава государства Милош Земан с 38,57% голосов, второе место занял Драгош, набравший 26,6% голосов. Остальные претенденты получили от 0,5% до 10% голосов.

«Демократический блок теперь объединится, и поддержка господина Драгоша будет уже иной, поскольку ранее она разделялась между несколькими кандидатами. Наша страна нуждается в перемене на посту президента», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Гилшера, стране необходим лидер, который будет достойно представлять Чехию за рубежом и внесет в общество «позитивную атмосферу».

Помимо Гилшера за Драгоша призвали голосовать дипломат Павел Фишер, предприниматель Михал Горачек и экс-премьер Мирек Тополанек.

Журналисты подсчитали, что при поддержке хотя бы двух третьих избирателей вышеозначенных кандидатов Драгош уверенно победит Земана. Однако Гилшер указал на то, что в политике подобная «арифметика» не действует.

Между тем сенатор Франц Клицевич призвал не гадать о результатах выборов в Чехии.





