Прямой эфир

Напавшей на Земана активистке Femen грозит до трех лет тюрьмы

0
Фото: Global Look Press/CTK Photo/Hynek Beran
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанная за нападение на президента Чехии Милоша Земана украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш может предстать перед судом в понедельник. Об этом сообщила ее адвокат Луция Грда.

Инцидент произошел 12 января, когда чешский лидер пришел на избирательный участок в районе Прага-10, чтобы проголосовать на выборах главы государства. Активистка скинула с себя рубашку и, оставшись полуобнаженной, начала выкрикивать ругательства в адрес Милоша Земана. Нарушительницу порядка сразу же задержала полиция, сейчас она находится в камере предварительного заключения.

«С точки зрения самой Диаш, то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия», — пояснила адвокат. Ее цитирует «РИА Новости».

Кроме того, активистка пожаловалась на грубые действия президентской охраны, после которых у нее остались ушибы. При этом Анжелина Диаш заявила, что сотрудники охраны прибегали к вульгарным выражениям.

В соответствии с законодательством Чешской Республики Анжелине Диаш грозит от шести месяцев до трех лет за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое избирательное право.

Это уже не первая акция украинки. В июле 2017 года Анжелина Диаш попыталась сорвать пресс-конференцию президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков высказался о нападении украинки из Femen на президента Чехии
Femen устроили демонстрацию в Париже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017