Напавшей на Земана активистке Femen грозит до трех лет тюрьмы

Задержанная за нападение на президента Чехии Милоша Земана украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш может предстать перед судом в понедельник. Об этом сообщила ее адвокат Луция Грда.

Инцидент произошел 12 января, когда чешский лидер пришел на избирательный участок в районе Прага-10, чтобы проголосовать на выборах главы государства. Активистка скинула с себя рубашку и, оставшись полуобнаженной, начала выкрикивать ругательства в адрес Милоша Земана. Нарушительницу порядка сразу же задержала полиция, сейчас она находится в камере предварительного заключения.

«С точки зрения самой Диаш, то, что произошло на избирательном участке, было ее миролюбивым, ненасильным протестом. Она ни в коем случае не хотела никому как-либо навредить или даже приблизиться к президенту. Поэтому и руки держала наверху, чтобы было видно, что у нее нет никакого оружия», — пояснила адвокат. Ее цитирует «РИА Новости».

Кроме того, активистка пожаловалась на грубые действия президентской охраны, после которых у нее остались ушибы. При этом Анжелина Диаш заявила, что сотрудники охраны прибегали к вульгарным выражениям.

В соответствии с законодательством Чешской Республики Анжелине Диаш грозит от шести месяцев до трех лет за попытку насилием или угрозой помешать другому человеку осуществить свое избирательное право.

Это уже не первая акция украинки. В июле 2017 года Анжелина Диаш попыталась сорвать пресс-конференцию президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.