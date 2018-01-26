Протестующая против Земана активистка Femen случайно разделась не в том месте

Украинская активистка Femen Александра Немчинова, протестующая против президента Чехии Милоша Земана, по ошибке разделась у посольства Словакии. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что акция с раздеванием должна была пройти у посольства Чехии на Украине, однако активистка пришла к словакскому дипведомству.

После этого девушка оголилась до пояса. На груди у нее красовалась надпись «Земан — хромой монстр», а в руке она держала трость.

При этом, по словам представителей Femen, акция своим видом должна была «отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана».

Это уже не первая акция Femen против Земана. 12 января украинская активистка Анжелина Диаш напала на чешского президента, когда он пришел на избирательный участок в районе Прага-10. Девушка скинула с себя рубашку и начала выкрикивать ругательства в адрес Земана.

Президент Чехии Милош Земан участвует в выборах главы государства и является одним из лидеров президентской гонки по итогам первого тура. По оценкам экспертов, у него есть все шансы переизбраться на второй срок. Земан известен своей дружественной позицией по отношению к России, в частности, он неоднократно осуждал антироссийские санкции Евросоюза и США против Москвы.