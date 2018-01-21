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Социологи не смогли назвать лидера II тура выборов президента Чехии

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Во втором туре выборов президента Чехии за должность поборются действующий глава государства Милош Земан и экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош. Согласно опросу, они имеют практически равные шансы на победу.

Так, 34,5% респондентов твердо намерены отдать свой голос за действующего президента, еще 11% предполагают это сделать. За Драгоша проголосуют 36,5%, еще 8,5% планируют поддержать экс-председателя Академии наук, передает РИА «Новости»

Во втором туре планируют участвовать 62,5% граждан Чехии. Еще 13,1% респондентов находятся в раздумье и примут решение накануне выборов.

Опрос был проведен агентствами MEDIAN и KANTAR TNS 16–18 января. В нем участвовали 1522 человека. Каждый десятый отказался назвать кандидата, за которого будет голосовать.

Первый тур выборов президента Чехии состоялся 12–13 января. Милош Земан заручился поддержкой 38,57% граждан, Йиржи Драгош — 26,6%.

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