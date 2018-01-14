Напавшая на Милоша Земана активистка Femen получила условный срок

Суд в Праге приговорил активистку группы Femen украинку Ангелину Диаш, мешавшую президенту Милошу Земану проголосовать на выборах президента Чехии, к трем месяцам условно и депортации из республики. Об этом журналистам в воскресенье, 14 января, рассказала адвокат Луция Грда.

Как передает ТАСС, суд рассматривал дело Диаш в ускоренном порядке. Украинку обвиняли в хулиганстве, ей грозило до трех лет тюремного заключения.

Портал iz.ru писал о том, что на избирательном участке темнокожая молодая женщина, увидев Земана, скинула с себя блузку и, выкрикивая оскорбления, побежала к нему. Сотрудники охраны не дали ей коснуться политика и повалили ее на пол. Инцидент произошел 12 января.

После нападения на президента Диаш задержали на двое суток. Сам президент отметил, что для него эта атака является большой честью.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года Анжелина Диаш попыталась сорвать пресс-конференцию президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

Напомним, действующий президент Чехии Милош Земан вышел во второй тур на выборах главы государства. На новом этапе голосования, который пройдет 26 и 27 января, он поборется со своим основным конкурентом — бывшим председателем Академии наук Иржи Драгошем.