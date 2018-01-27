Иржи Драгош признал поражение на президентских выборах в Чехии

Иржи Драгош признал поражение на президентских выборах в республике и поздравил с победой действующего главу государства Милоша Земана. Об этом он заявил 27 января во время встречи со сторонниками и журналистами в своем предвыборном штабе.

«Поздравляю победителя выборов Милоша Земана. Желаю ему много сил и здоровья», — цитирует Драгоша ТАСС.

Экс-глава Академии наук Чехии добавил, что он и его сторонники хотя и не победили на этих выборах, в то же время и не проиграли их.

«Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет, что она останется на благо республики», — сказал проигравший кандидат.

После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, за него проголосовали 2,8 млн сограждан. Результат Драгоша — 48,32% голосов, за него проголосовали 2,62 млн человек, сообщает «РИА Новости».

В первом туре, проходившем 12–13 января, Земан и Драгош обошли остальных кандидатов с результатами 38,56 и 26,6% соответственно.

Действующий глава государства известен своими пророссийскими взглядами. Иржи Драгош поддерживает политику Евросоюза.

26 января Милош Земан назвал своего соперника начинающим политиком.



