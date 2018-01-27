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Земан лидирует во втором туре выборов президента Чехии

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Действующий президент Чехии Милош Земан опережает своего соперника Йиржи Драгоша во втором туре выборов президента. Такие данные предоставило в субботу, 27 января, республиканское статистическое управление страны после подсчета данных на 10% избирательных участков.

За Земана проголосовали 57,97% избирателей, у экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша 42,02% голосов.

Второй тур президентских выборов проходил в Чехии в пятницу и субботу.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до второго тура выборов президента социологи не смогли назвать лидера президентской гонки. Первый тур выборов президента Чехии состоялся 12–13 января. Милош Земан заручился поддержкой 38,57% граждан, Йиржи Драгош — 26,6%.

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