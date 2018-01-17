Досрочное голосование на президентских выборах началось в Финляндии

Досрочное голосование на выборах президента Финляндии стартует в среду. Избирательный процесс продлится до 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на финский минюст.

Отмечается, что избирательные участки будут работать в мэриях городов, библиотеках, торговых центрах. Помимо прочего, принять участие в выборах президента граждане Финляндии смогут в финских дипломатических миссиях, расположенных в ряде стран.

Основной день голосования назначен на 28 января. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то состоится второй тур выборов, который намечен на 11 февраля.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинистё ранее заявил, что будет баллотироваться на второй срок. По данным опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании Yle, поддержка Ниинистё составляет 72%. За ним следует кандидат от «зеленых» Пекка Хаависто, за которого готовы проголосовать 11% опрошенных. Тройку замыкает представительница «Истинных финнов» Лаура Хухтасаари (5%). Рейтинг других кандидатов варьируется в пределах 1–4%.